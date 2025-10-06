Ministero Israele conferma: altri 171 “provocatori” flotilla espulsi

Roma, 6 ott. (askanews) – Israele ha espulso gli altri 171 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui l’attivista Greta Thunberg. Lo ha confermato con un post su X il Ministero degli Esteri israeliano, che posta anche delle foto di alcuni di loro, tra cui Greta Thunberg, con indossa una tuta grigia e una maglietta bianca mentre si trovano all’aeroporto poco prima della partenza.

“(Un totale di) altri 171 provocatori della Hamas-Sumud Flotilla, tra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi oggi da Israele in Grecia e Slovacchia. Gli espulsi sono cittadini di Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Svezia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Svizzera, Norvegia, Regno Unito, Serbia e Stati Uniti”, ha scritto il ministero su X.

Nel suo post, Israele afferma inoltre che “tutti i diritti legali dei partecipanti” della flotilla (che nel post viene definita “trovata pubblicitaria”, ndr) “sono stati e continueranno a essere pienamente rispettati”, accusando la Global Sumud Flotilla di “bugie”, che fanno parte di una campagna di fake news.

Secondo quanto riferito dal ministero israeliano su X, “l’unico episodio violento è stato causato da un provocatore di Hamas-Sumud che ha morso una donna del personale medico della prigione di Ketsiyot”.