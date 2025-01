Mons. Palinuro: Nicea evento che ha segnato cristianità

Roma, 27 gen. – Quest’anno si celebrano i 1700 anni dal Concilio di Nicea, un evento epocale che ha segnato profondamente la storia della cristianità. Proprio in questa città, oggi conosciuta come Iznik, si tenne nel 325 d.C. il primo concilio ecumenico, convocato dall’imperatore Costantino.Durante la puntata de I Viaggi del Cuore di Canale5, don Davide Banzato ha avuto modo di approfondire questo straordinario avvenimento grazie a un’intervista esclusiva con S.E. Mons. Massimiliano Palinuro, vescovo e missionario italiano, vicario apostolico di Istanbul e amministratore apostolico di Costantinopoli dal 14 settembre 2021. Con grande passione e competenza, Mons. Palinuro ci ha accompagnato nella scoperta dei primi sette concili ecumenici svoltisi in Turchia, soffermandosi sull’importanza del dialogo e dell’approfondimento teologico generati da questi eventi storici. Un concilio ecumenico, infatti, è un’assemblea di vescovi chiamati a rispondere a questioni fondamentali per la fede e la vita della Chiesa. A Nicea, i vescovi provenienti da tutto il mondo cristiano si riunirono per affrontare il tema dell’eresia ariana, che contestava la divinità di Gesù Cristo. Costantino mise a disposizione il suo palazzo imperiale, situato sulle rive del lago di Nicea e oggi sommerso, per accogliere questo incontro epocale che portò alla stesura del Simbolo niceno, il Credo che ancora oggi professiamo.Parlando di Nicea, non possiamo non citare le parole di Papa Francesco, che ha recentemente sottolineato l’importanza di questa città per la storia della fede cristiana e ha espresso il desiderio di visitarla in occasione di questa significativa ricorrenza: “Nicea ci ricorda la bellezza e la sfida dell’unità nella diversità, che la Chiesa è chiamata a testimoniare in ogni epoca. Preghiamo perché questi luoghi siano sempre segno di dialogo e di riconciliazione.”Ma la rilevanza di Nicea non si limita al primo concilio del 325. Nel 787, questa stessa città ospitò il secondo concilio di Nicea, tenutosi nella splendida basilica di Santa Sofia, oggi moschea, che ancora conserva tracce della sua antica grandezza grazie a recenti restauri. Qui si riaffermò l’importanza delle immagini sacre, risolvendo la controversia sull’iconoclastia.Come Mons. Palinuro ci ha spiegato, la Turchia può essere considerata una vera e propria terra santa della Chiesa, non solo per la testimonianza degli apostoli e delle prime comunità cristiane, ma anche per l’importanza storica dei sette concili ecumenici che vi si sono svolti. Le eresie, seppur fonte di divisione, hanno avuto il merito di spingere la Chiesa ad approfondire la teologia e a tematizzare la fede in modo sempre più chiaro e strutturato. Un esempio lampante è proprio l’eresia ariana, che costrinse a un ritorno alle fonti del Nuovo Testamento per proclamare con fermezza la natura divina di Gesù Cristo.Nicea, quindi, non è solo il simbolo di un momento di crisi superata, ma anche un richiamo per tutti i cristiani a ritrovare le radici della propria fede. Visitarla oggi significa immergersi in un luogo che ha visto fiorire i primi passi dell’unità cristiana e che continua ad essere un punto di riferimento per chiunque cerchi un dialogo autentico tra storia, fede e spiritualità