Montorio al Vomano, 24enne scompare nel nulla: l’appello del Comune

(Adnkronos) – Ore di apprensione a Montorio al Vomano (Te) per la scomparsa di Abdullà Canaj, 24 anni, residente nel centro del Teramano. Del giovane non si hanno più notizie dal pomeriggio di mercoledì 4 novembre, quando si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche sono attualmente in corso e vedono impegnati i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale e la Protezione civile. L’attività è coordinata dalla Prefettura di Teramo, alla quale l’amministrazione comunale, in una nota, rivolge “un ringraziamento per il supporto e l’impegno nelle operazioni”.

Al momento della scomparsa, il ragazzo indossava pantaloni color militare, un cappello rosso, una felpa bianca con cappuccio e scarpe da tennis. Attraverso un appello pubblico, il Comune invita la cittadinanza a collaborare alle ricerche: “Chiunque abbia avvistato il giovane o sia in possesso di informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il 112”. L’amministrazione, con il sindaco Fabio Altitonante, “esprime la propria vicinanza alla famiglia, che sta vivendo ore di grande preoccupazione, e chiede di condividere l’appello, mantenendo alta l’attenzione. Evitare la diffusione di notizie non verificate e attenersi esclusivamente alle indicazioni delle autorità impegnate nelle operazioni di ricerca”.