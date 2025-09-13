MotoGp, a Misano Bezzecchi doma Marc Marquez nella Sprint

Roma, 13 set. (askanews) – Marco Bezzecchi vince la Sprint Race di Misano, precedendo sul podio Alex Marquez e Di Giannantonio. Out Marc Marquez, caduto a 7 giri dalla fine quando era in testa

Per battere Marc Marquez, Marco Bezzecchi ha dovuto dare tutto: coraggio, lucidità e un passo gara martellante. “Sapevo di averlo dietro, ho fatto due errori consecutivi e mi sono deconcentrato. Mi ha passato, ma sapevo che era al limite. Ho spinto subito, e lui è scivolato”, ha raccontato Bezzecchi dopo aver tagliato il traguardo. Il duello è nato fin dalla partenza: Marc Marquez ha bruciato due avversari in poche curve, mettendosi subito all’inseguimento del pilota Aprilia. Bezzecchi ha provato a dettare il ritmo, ma al primo errore lo spagnolo ha visto l’occasione e lo ha infilato con un sorpasso da campione.

L’italiano, però, ha reagito senza esitazioni. La pressione reciproca ha alzato i giri fino al limite: un ritmo insostenibile perfino per Marc, che è finito nella ghiaia.

Stavolta, però, contro questo Bezzecchi non c’era alternativa. Per Marco è arrivata la vittoria più bella, sulla pista di casa e nel momento migliore della sua carriera in Aprilia. Un trionfo costruito dal venerdì, con prove e qualifiche dominate, e coronato da un successo che sa di consacrazione.

A completare la festa azzurra sono arrivati Alex Marquez, spettatore privilegiato del duello iniziale tra il fratello e Bezzecchi, e Fabio Di Giannantonio, che ha avuto la meglio nel derby con il compagno di squadra Franco Morbidelli, quarto al traguardo. Luca Marini ha chiuso settimo e Enea Bastianini decimo. Più difficile la gara di Pecco Bagnaia, solo 13° dopo una qualifica complicata: partiva dall’ottava casella e non è mai riuscito a trovare il passo. Un risultato che interrompe la striscia della Ducati ufficiale, assente dal podio per la prima volta dal GP di Aragon 2024.