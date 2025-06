MotoGp, Bagnaia: “Il mio stile di guida non adatto a questa moto”

Roma, 28 giu. (askanews) – Pecco Bagnaia ha commentato su Sky il 5° posto nella Sprint di Assen: “Ho avuto un grandissimo passo per tutto il weekend, ancora più del solito. Però per l’ennesima volta non riesco a essere incisivo e aggressivo nelle Sprint. Sto provando a cambiare il mio DNA, la mia guida fluida non sta più funzionando con questa moto. Entro in pista e do il 100% in ogni situazione, ci sto provando in tutti i modi”. “Per tutto il weekend, questa volta ancora più del solito, ho un grandissimo passo e riesco a essere molto veloce. Pochi piloti, se non nessuno in questo weekend, erano più veloci. Però anche in gara oggi, per l’ennesima volta nella Sprint, non riesco a essere incisivo e aggressivo. Devo frenare presto, non ho molto grip, mi superano tutti. Nonostante poi, durante la gara, sono più veloce dei piloti che ho davanti rimango lì a guardare sperando nell’errore di qualcuno per poter superare e andare avanti”. E’ strano vedere che, con la stessa moto, non riesca a fare i tempi che facevi: “Sicuramente è difficile dare una risposta perché di anno in anno possono cambiare un po’ le condizioni. Credo che se fossi riuscito a mettermi davanti il passo gara sarebbe stato un po’ più veloce, ma con i se e con i ma non si arriva da nessuna parte. Sono rimasto là dietro. Onestamente il mio feeling, al livello di quest’anno, è abbastanza buono. Riesco a trovarmi abbastanza bene. Però in generale nelle varie staccate, se compariamo l’anno scorso e quest’anno, ho una moto abbastanza più nervosa, anche nei cambi di direzione”