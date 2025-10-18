MotoGp, Bagnaia: “Su questa Ducati sono un passeggero”

Roma, 18 ott. (askanews) – C’è delusione in casa Ducati per il diciannovesimo posto nella spint di Bagnaia. Il pilota torinese, scattato dall’undicesima posizione in griglia, ha perso terreno già nelle prime fasi della corsa, chiudendo al diciannovesimo posto. Pirro, sostituto dell’infortunato Marc Márquez, ha chiuso la Sprint in ventesima posizione, dopo essersi qualificato ventiduesimo.

“Difficile da spiegare cosa non ha funzionato – le sue parole a Sky – abbiamo provato ad analizzare i dati ed è estremamente chiaro cosa succede sulla moto. Ma non si capisce bene il motivo. Non è la prima volta che abbiamo questo tipo di problema quest’anno, è lo stesso che c’è stato in Indonesia e in altre situazioni. Per tutto il weekend riuscivo ad essere abbastanza veloce, non come i primi due o tre, ma a stare nei cinque. Invece già in qualifica ho faticato abbastanza, con le chiusure di anteriore e nella Sprint è stato difficile sin dall’inizio. Ho avuto tanti movimenti e tante volte ho dovuto chiudere il gas in fase di accelerazione e stiamo solo analizzando i dati e cercando di capire cosa fare. Se in Giappone siamo riusciti ad essere primi un motivo ci sarà e stiamo cercando di scovare quel motivo lì. Quando non sei più tu quello che comanda la moto, ma sei il passeggero diventa veramente tosta. E in una pista dove la velocità media è così alta e con tante buche, diventa ancora più difficile. Speriamo tutti quanti di riuscire a trovare la soluzione, il team sta lavorando al 100% senza sosta per capire qualcosa anche perché è un problema che ci portiamo avanti da inizio anno e nessuno vuole continuare così per i prossimi GP o per il prossimo anno.