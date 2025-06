Mps: in Borsa +5,5% con rumors ok Bce a Ops su Mediobanca

Milano, 24 giu. (askanews) – Mps (+5,5%) e Mediobanca (+3%) sotto i riflettori a Piazza Affari dopo le indiscrezioni secondo cui il Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea avrebbe dato il via libera all’offerta pubblica di scambio di Siena sull’istituto di piazzetta Cuccia. La decisione, riportata dalla Reuters, attende ora la ratifica formale da parte del consiglio direttivo della Bce, che poi verrà prontamente comunicata dalla banca. Una volta arrivato il via libera, la Consob avrà 5 giorni per approvare il prospetto informativo e poi l’Ops potrà partire entro la prima decade di luglio.

Intanto, come sottolinea anche il Financial Times, la Commissione europea starebbe mettendo sotto la lente l’operazione di cessione del 15% di Mps a Banco Bpm, Anima, Delfin e Caltagirone. “La vendita accende l’attenzione della Ue dopo l’esclusione degli investitori internazionali”, è il titolo di un articolo pubblicato questa mattina. In risposta alle segnalazioni ricevute, la Commissione, si legge, sta ora valutando se la procedura possa essere considerata “un’operazione di mercato equa e aperta al mercato. Questa valutazione preliminare potrebbe portare all’apertura di un’indagine sugli aiuti di Stato, ma non è stata ancora presa alcuna decisione”.