Musetti eliminato ai quarti al torneo di Buenos Aires

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma ai quarti di finale dell’”Argentina Open”, seconda tappa del “Golden Swing” sulla terra rossa in Sudamerica, torneo Atp 250 da 626.595 dollari di montepremi in corso a Buenos Aires. L’azzurro, terza testa di serie, è stato sconfitto in due set dal peruviano Juan Pablo Varillas che si è imposto con un doppio 6-4. Numero 101 ATP affronterà il britannico Cameron Norrie che ha regolato l’argentino Tomas Martin Etcheverry in tre set.

Nell’altra semifinale lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del tabellone che ha battuto il serbo Dusan Lajovic in due set (6-4, 6-2), sfiderà il connazionale Bernabè Zapata Miralles che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-7(4), 6-3 sull’argentino Francisco Cerundolo, quinta testa di serie e numero 30 del mondo.

