Musica, ironia, talento e umanità al Teatro di Vibo per il Massimo Lopez Show

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Organizzato da Ama Calabria, il “Massimo Lopez Show”, al teatro comunale di Vibo ha registrato il tutto esaurito. L’associazione “Il Dono”, impegnata nel sostegno ai disabili, ha offerto a fine spettacolo un ricco buffet a tutto il pubblico

VIBO VALENTIA – Un grande successo, infatti, ha riscosso lo spettacolo “Massimo Lopez Show”, che Ama Calabria ha proposto sabato scorso presso il Teatro Comunale. Un viaggio dentro il mondo di un artista che ha saputo coniugare con disinvoltura musica, imitazioni e teatro in una serata da tutto esaurito che ha entusiasmato il pubblico presente.

MASSIMO LOPEZ E L’AMORE PER LA MUSICA

L’appuntamento con la direzione artistica di Alessandro Lopez è pensato come un itinerario di scoperta e di ricordi della vita dello showman Massimo Lopez, che quest’anno ha festeggiato i cinquant’anni di carriera, capace di regalare con la professionalità e la bravura che lo contraddistinguono una performance a tutto tondo tra canzoni del repertorio americano e napoletano, imitazioni di pontefici, politici e cantanti e nuovi sketch: «L’amore con la musica è avvenuto con le canzoni interpretate da Frank Sinatra – ha affermato Massimo Lopez – Ci siamo incontrati nel momento più bello, quando da bambino le ascoltavo a casa con mia madre, che intratteneva noi cinque fratelli cantando le sue canzoni. Certe passioni possono nascere in maniera semplice anche in famiglia».

POLLICE: “PROFICUO IL RAPPORTO CON VIBO VALENTIA”

Soddisfatto il direttore artistico di Ama Calabria Francescantonio Pollice, che ha salutato i presenti prima dell’apertura del sipario: «Abbiamo pensato di non interrompere il rapporto con il pubblico di Vibo Valentia, portando lo spettacolo che inaugurerà la nostra stagione teatrale a Lamezia Terme – ha dichiarato – A Vibo pochi giorni fa è iniziata la stagione direttamente organizzata dal Comune con fondi della Regione Calabria, alla quale l’Amministrazione ci ha chiesto di collaborare in termini organizzativi. Lo facciamo con gioia e a titolo gratuito. Ama Calabria è a disposizione della città, perché in questa parte della Calabria si crei un progetto culturale partendo da questo teatro».

A SOSTEGNO DELLA DISABILITà

l direttore artistico ha, poi, ricordato una serie di iniziative collaterali legate allo spettacolo: «Grazie alla collaborazione dei due Club Service Rotary di Vibo Valentia e alle presidenti Daniela Rotino e Mariangela Preta, che ringrazio, abbiamo fatto una visita guidata, guidati dall’archeologa Mariangela Preta e dall’architetto Mario Panarello, scoprendo tante ricchezze – ha spiegato Francescantonio Pollice – Abbiamo, poi, organizzato la presentazione del progetto Vibox, che invito tutti a provare, e, con un accordo di collaborazione con l’associazione “Il Dono”, di cui ringrazio la presidente Marenza Farfaglia, abbiamo pensato di festeggiare a fine spettacolo con un momento conviviale, in cui i ragazzi con disabilità hanno preparato e distribuito bellezze enogastronomiche regionali. È un’occasione per stare insieme, che ci permette di dare senso al rapporto con il terzo settore».

UNO SPETTACOLO BRILLANTE

Durante lo show Massimo Lopez è stato accompagnato sul palcoscenico dalla Jazz Company, diretta dal maestro Gabriele Comeglio, che ha seguito l’attore con arrangiamenti moderni ed eleganti in un dialogo continuo tra improvvisazione e bella presenza scenica. Il risultato della serata è stato uno spettacolo brillante, dal ritmo ironico e coinvolgente, in cui si sono alternati emozioni e sorrisi e in cui gli spettatori si sono sentiti parte dell’esperienza personale del protagonista.

Infatti sono state tante le risate e gli applausi tra i vari momenti dell’evento, soprattutto quando l’attore ha ripercorso gli anni del grande successo con il Trio, composto da Anna Marchesini, Tullio Solenghi e lo stesso Lopez, tra aneddoti e ricordi che hanno commosso tutti:«Abbiamo riso tanto tra noi per indole naturale – ha sottolineato il protagonista – Stavamo sempre insieme, ci piaceva lavorare e condividere il tempo. Anna era speciale e giocavamo come bambini».

A fine spettacolo sul palcoscenico sono saliti alcuni dei ragazzi speciali facenti parte dell’associazione Il Dono, che, in momento molto toccante, hanno salutato e omaggiato Massimo Lopez con prodotti del territorio, suscitando commozione e gioia. In seguito si è svolto un momento conviviale per tutto il pubblico nel foyer del teatro, dove Ama Calabria in sinergia con l’associazione “Il Dono” ha offerto un generoso buffet di tante prelibatezze preparate e servite dai ragazzi.