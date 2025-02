Napoli, Anguissa infortunato salta l’Inter

Roma, 25 feb. (askanews) – Un risentimento muscolare accusato nel finale della trasferta di Como, gli esami strumentali effettuati oggi e il responso che il Napoli non avrebbe voluto leggere: Frank Anguissa salta l’Inter e rischia uno stop di tre o quattro settimane. Gli accertamenti cui si è sottoposto il centrocampista hanno evidenziato -come si legge sul sito del club azzurro- una “lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra”. Anguissa ha già iniziato il percorso di riabilitazione ma di certo salterà la sfida contro la capolista allo stadio Maradona, in programma sabato alle 18. Ed è da capire per quante altre partite non sarà a disposizione di Antonio Conte.