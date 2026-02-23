Nato, a Steadfast Dart 2026 nel Mar Baltico debutta il drone turco

Amburgo (Germania), 23 feb. (askanews) – Per la prima volta in un’esercitazione Nato, la Steadfast Dart 2026 ha impiegato i droni turchi Bayraktar TB3 anche da ricognizione. Tre di questi velivoli hanno operato dalla LHD Anadolu, completando con successo missioni ISR (Intelligence, Surveillance & Reconnaissance) su obiettivi simulati nel sito della dimostrazione anfibia della Componente Marittima della Allied Reaction Force (ARF), svolta il 18 febbraio.Queste dichiarazioni sono state rilasciate dal Comandante della Marina turca, Ammiraglio Ercument Tatlioglu. Per l’esercitazione, la Marina turca ha schierato nel Mar Baltico la Task Force Marittima Turca Anadolu, con circa 1.500 persone e capacità operative multidisciplinari. La task force include TCG Anadolu, TCG Derya, TCG Istanbul, TCG Oruçreis, un battaglione marittimo anfibio, mezzi da sbarco, elicotteri, sistemi di veicoli aerei da combattimento senza pilota Bayraktar TB3 e altro ancora.”La Marina turca sta dimostrando capacità di proiezione di potenza a questa scala nel quadro alleato”, ha spiegato l’Ammiraglio. “Abbiamo utilizzato i nostri UAV per la prima volta in un’operazione anfibia per ammorbidire la testa di ponte. Questa formazione rappresenta un significativo moltiplicatore di forza, in linea con il nuovo modello di forza della NATO e i requisiti di elevata prontezza”.Durante il dispiegamento di tre mesi, la task force partecipa a esercitazioni e visite in porto, consolidando la presenza marittima turca nel Mar Baltico, nell’Oceano Indiano, nel Golfo Arabico e nei mari circostanti la Turchia. Durante l’esercitazione Steadfast Dart 26, le forze armate turche hanno presentato anche un robot armato senza pilota utilizzato per la ricognizione, la sorveglianza e il supporto alle truppe.