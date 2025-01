Nato, Rutte: ‘Baltic Sentry’ necessaria per ciò che ci sta a cuore

Milano, 14 gen. (askanews) – “Lavorare insieme agli alleati della NATO, anche tramite ‘Baltic Sentry’, significa che stiamo facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza e la protezione delle nostre infrastrutture critiche e di tutto ciò che ci sta a cuore”. Lo ha scritto su X il Segretario generale della NATO, Mark Rutte, che è a Helsinki, in Finlandia, dove partecipa al vertice degli alleati della NATO nel Mar Baltico. “È fantastico partecipare al Baltic Sea Allies Summit” ha aggiunto ringraziando i capi di stato e di governo di Finlandia ed Estonia, nazioni ospitanti.

La Baltic Sentry ovvero “sentinella baltica” è un’operazione per proteggere i cavi sottomarini nella regione del Mar Baltico, alla luce degli atti di sabotaggio sinora osservati. “Oggi posso annunciare che la NATO sta lanciando la Baltic Sentry sotto l’autorità del comandante supremo alleato della NATO (SACEUR), generale Christopher Cavoli”, ha detto poco prima dalla capitale finlandese.

“Questa attività militare fa parte del nostro impegno continuo per migliorare la presenza marittima e il monitoraggio delle aree chiave per la nostra alleanza. Coinvolgerà una serie di risorse, tra cui fregate e velivoli da pattugliamento marittimo, tra gli altri, e migliorerà la nostra vigilanza nel Baltico” ha detto Rutte. “Abbiamo concordato oggi di lanciare un’iniziativa per impiegare e distribuire nuove tecnologie per questo sforzo, tra cui una piccola flotta di droni navali per fornire una sorveglianza e una deterrenza migliorate. Stiamo anche lavorando con gli alleati per integrare le loro risorse di sorveglianza nazionale con la NATO, garantendo un rilevamento completo delle minacce” ha aggiunto.

Cavoli, italoamericano (con un master in russo alla Yale University), guida le Forze armate dislocate in Europa dai Paesi alleati nell’attuale complicato frangente.