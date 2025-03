Nba, Gilgeous-Alexander trascina i Thunder. Kerr da record

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Nella notte italiana dell’Nba Oklahoma City Thunder passa in casa dei Detroit Pistons per 113 a 107 e la vittoria porta in particolare la firma di Shai Gilgeous-Alexander che chiude con 48 punti, 6 assist e 4 rimbalzi; il resto lo fanno ler assenze peaanti e l’espulsione per proteste di Cade Cunningham.

Vittoria a sorpresa dei Washington Wizards a domicilio contro Denver Nuggets (126-123) che arriva grazie a una tripla a 2.1 secondi dalla fine di Jordan Poole che chiude la sua personale gara con 19 punti e 6 assist); il francese Alex Sarr chiude con 34 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. A Denver non basta un gransde Nikola Jokic che realizza 40 punti, 13 rimbalzi e nove assist.

Faticano più del previsto i Boston Celtics per aggiudicarsi la sfida in tarsferta con i Brooklyn Nets (115-113): Kristaps Porzingis mette a referto 24 punti ed è decisivo soprattutto nell’ultimo quarto; Cam Johnson è il migliore dei suoi con 23 punti.

Vittoria sofferta ma che vale il quarto posto nella Eastern Conference per Milwaukee Bucks che batte Indiana Pacers per 126 a 119: 30 punti per Aaron Nesmithe in granse giornata.

Pochi problemi per i Memphis Grizzlies che superano Miami Heat per 125-91 alla settima sconfitta consecutiva: Jaren Jackson Junior rientra con 31 punti e 6 rimbalzi.

I 28 punti di Jalen Green, soprattutto quelli decisivi nel quarto parziale consentono a Houston Rockets di avere la meglio sui Chicago Bulls (117-114) e ottenere così la sesta vittoria di fila. I Golden State Warriors superano i New York Knicks (97-94) sempre privi della loro stella Jalen Brunson; non bastano i 29 punti e 12 rimbalzi di Karl-Anthony Towns; dall’altra parte ci pensa il solito Steph Curry (28 punti e 7 rimbalzi). A festeggiare è soprattutto l’allenatore dei Warriors Steve Kerr con la vittoria 558 da capo allenatore, nuovo record ogni epoca di franchigia.

Vincono anche i San Antonio Spurs sui New Orleans Pelicans (119-115) con 22 punti di Devin Vassell; per i padroni di casa 17 punti e sette assist per il rookie Stephon Castle.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).