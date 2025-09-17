Nel weekend porte aperte per Alfa Romeo Junior

TORINO (ITALPRESS) – Il 20 e 21 settembre tutte le concessionarie Alfa Romeo d’Italia apriranno le porte per celebrare Alfa Romeo Junior, il modello che interpreta al meglio la nuova visione del marchio. Nel mese di settembre viene lanciata la nuova campagna di comunicazione “Cosa fa cantare il tuo cuore”, che racconta lo spirito libero e audace di Alfa Romeo, resa ancora più intensa dalla presenza dell’attore di fama internazionale Pedro Alonso.

Nel corso del weekend, appassionati e clienti potranno quindi conoscere da vicino Junior nelle versioni Ibrida ed Elettrica, provandone direttamente la tecnologia e il piacere di guida che da sempre contraddistinguono il marchio. In concomitanza con l’iniziativa, Alfa Romeo propone un’offerta dedicata su Junior ibrida con finanziamento Stellantis Financial Services: 199 euro al mese per 36 mesi, anticipo 6.120 euro, TAN (fisso) 5,49%, TAEG 7,11%, rata finale residua 20.501 euro. In più, un extra bonus di 1.000 euro è previsto per le vetture in pronta consegna.

Il nuovo spot “Cosa fa cantare il tuo cuore” rende omaggio alla passione, travolgente e viscerale, con una performance vibrante della star spagnola Pedro Alonso, che canta il brano “Cuore Matto” inno musicale della tradizione italiana. Con uno stile cinematografico, il suggestivo video aggiunge un tassello ulteriore alla campagna “Learn to Love Again” dedicata al lancio della nuova compatta sportiva, un percorso narrativo che esplora l’essenza più profonda della guida di un’Alfa Romeo, un’emozione paragonabile all’innamoramento.

Con Junior e la nuova campagna di comunicazione, dunque, Alfa Romeo riafferma la sua capacità di parlare al cuore delle persone, raccontando in chiave contemporanea un DNA fatto di passione, carattere e stile italiano. Perchè scegliere Alfa Romeo non significa soltanto guidare un’automobile, ma vivere ogni giorno un’emozione autentica: quella di un cuore sportivo che batte più forte di tutti gli altri.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).