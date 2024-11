Nelle Atp Finals Sinner batte Fritz, semifinali a un passo

Roma, 12 nov. (askanews) – E sono due. Dopo la vittoria all’esordio contro De Minaur, Sinner batte anche Taylor Fritz: doppio 6-4 in favore dell’azzurro dopo un’ora e 41 minuti di gioco. Una partita intensa ed equilibrata, risolta in fotocopia da Jannik con il break nel decimo gioco sia nel primo che nel secondo set. L’azzurro tornerà in campo giovedì contro Medvedev: basterà vincere un set per raggiungere le semifinali .