Nissan e Iberdrola insieme per una mobilità più green

ROMA (ITALPRESS) – Nissan e Iberdrola siglano un accordo di partnership e rafforzano il loro impegno per la diffusione della mobilità elettrica in Italia. Nissan propone a chi acquista Leaf, Ariya – il primo crossover coupè 100% elettrico di Nissan – o Townstar EV – il veicolo commerciale compatto ideale per le attività commerciali cittadine e le consegne dell’ultimo miglio – il pacchetto Smart Mobility all inclusive di Iberdrola, che comprende una stazione di ricarica elettrica Wallbox Pulsar Plus e l’installazione del dispositivo. La Wallbox Pulsar Plus è dotata di una tecnologia d’avanguardia per ottimizzare le prestazioni di ricarica domestica e può essere integrata con l’accessorio opzionale Powerboost, che permette di modulare la corrente destinata alla ricarica della vettura, in base ai consumi domestici. Inoltre, tramite un’app dedicata, è possibile gestire gli accessi, programmare la ricarica, monitorare il consumo energetico e visualizzare la cronologia della ricarica.

Inoltre, i clienti che acquistano un Nissan EV e aggiungono il pacchetto Smart Mobility accedono a un mondo di vantaggi Iberdrola, che vanno da sconti in bolletta a scontistiche ad hoc su prodotti Smart Solutions. Marco Toro, presidente e Ad di Nissan Italia, ha dichiarato: “Nissan amplia l’offerta ai propri clienti EV con un pacchetto di prodotti e servizi a 360 gradi, che comprende il sistema di ricarica, sconti sulla bolletta energetica e su altri prodotti. In Iberdrola abbiamo trovato un partner che, come noi, mette sempre il cliente al centro e fa della sostenibilità un pilastro strategico. Grazie a questa nuova partnership, i nostri clienti possono avere un’esperienza d’acquisto più ampia e conveniente, che unisce soluzioni per la mobilità elettrica e vantaggi economici nella fornitura di energia e servizi correlati”. Lorenzo Costantini, country manager di Iberdrola, ha sottolineato come “con Nissan abbiamo stretto una partnership che rafforza la nostra missione verso un futuro sempre più sostenibile”.

-foto ufficio stampa Nissan-