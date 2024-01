Nissan main partner dell’e-4ORCE Vertical Winter Tour 2024

ROMA (ITALPRESS) – Nissan X-Trail e Nissan Ariya, entrambi con tecnologia e-4ORCE 4WD, sono le official electrified cars del Nissan e-4ORCE Vertical Winter Tour 2024, il parco vacanze itinerante organizzato da Radio DEEJAY, che fa tappa in 9 fra le più importanti località sciistiche italiane. Nissan è Title Partner della manifestazione per il secondo anno consecutivo, per replicare il successo di pubblico ottenuto da X-Trail e-POWER nella scorsa edizione, con più di 1.300 persone registrate presso lo Stand Nissan, di cui circa 600 hanno effettuato il test drive della vettura. Nissan X-Trail e-POWER e-4ORCE e Nissan Ariya 100% elettrico e-4ORCE sono presenti in tutte le 9 tappe del tour, dove gli amanti della montagna possono guidarle e apprezzarne i punti di forza, a partire dal grande spazio a bordo – con l’opzione 7 posti di X-Trail – i brillanti propulsori, le tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida, ma soprattutto possono provare sul campo l’esclusivo sistema di trazione integrale Nissan e-4ORCE. Scarponi nel bagagliaio e sci sul tetto, Nissan X-Trail e Ariya sono i compagni di viaggio ideali, pronti per ogni sfida e ogni avventura all’insegna delle prestazioni, del comfort e del piacere di guida. Il Vertical Winter Tour, giunto alla sua quindicesima edizione, è partito da Cervinia a fine dicembre e proseguirà fino agli inizi di marzo, secondo il seguente calendario: 27-28 gennaio San Martino di Castrozza (TN); 3-4 febbraio Andalo (TN), 10-11 febbraio Sestriere (TO), 17-18 febbraio Prato Nevoso (CN), 24-25 febbraio Pila (AO), 2-3 marzo Arabba (BL), 6-7 marzo Canazei (TN), 9-10 marzo Bormio (SO).

foto: ufficio stampa Nissan Italia

(ITALPRESS).