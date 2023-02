Nissan X-Trail e-Power piace agli amanti della montagna

ROMA (ITALPRESS) – Il nuovo X-Trail e-Power, l’official electrified car del Nissan e-Power Vertical Winter Tour 2023, piace agli amanti della montagna. Sono infatti oltre 300 i clienti che hanno guidato X-Trail e-PoweR nel corso delle prime quattro tappe del tour e oltre 600 quelli che hanno chiesto informazioni sulla vettura e lasciato i propri contatti presso lo stand Nissan. Grande interesse e curiosità per il propulsore e-Power, un brevetto Nissan che rappresenta un unicum nel panorama automobilistico. Un motore elettrico muove le ruote della vettura e un motore termico produce energia. Praticamente un elettrico senza spina che si ricarica con la benzina e fa 950 chilometri con un pieno. Il piacere di guida è quello tipico di un EV e il motore termico, che si accende solo quando è necessario, garantisce bassi consumi, basse emissioni e silenziosità.

Chi frequenta la montagna in inverno, ed è solito guidare su strade innevate e ghiacciate, ha potuto apprezzare le grandi capacità della trazione integrale e-4ORCE. Un altro brevetto Nissan costituito da due motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola forza motrice e azione del freno sulle quattro ruote. e-4ORCE reagisce ai cambi di aderenza in un decimillesimo (1/10.000) di secondo, garantendo prestazioni brillanti e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione. Su un totale di 9 tappe, quella che si è chiusa domenica ad Alleghe, in provincia di Belluno, si può considerare il giro di boa della manifestazione, ma ci sono altri 5 appuntamenti per provare Nissan X-Trail e-Power: 15 e 16 febbraio Canazei (TN), 18 e 19 febbraio Prato Nevoso (CN), 25 e 26 febbraio Aprica (SO), 4 e 5 marzo Pila (AO) e 11 e 12 marzo Folgarida Marilleva (TN).

Inoltre, tutti coloro che lasciano i propri contatti presso lo stand Nissan e acquistano un nuovo X-Trai e-Power entro il 30 aprile 2023, riceveranno in omaggio l’esclusivo Winter Pack, che comprende: barre portabagagli per tetto, portascì che permette di caricarne fino a 6 paia, piano d’appoggio reversibile e protezione della soglia di carico sopra il paraurti posteriore.

