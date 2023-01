Nuova Bmw M3 CS, fascino da corsa

MILANO (ITALPRESS) – Bmw M continuerà a concentrarsi sui modelli in edizione speciale di grande fascino nella sua gamma di prodotti del 2023. La nuovissima Bmw M3 CS aumenta ancora il fascino da corsa che contraddistingue i modelli ad alte prestazioni dell’azienda per il segmento dei veicoli premium di medie dimensioni. La costruzione intelligente e leggera con un gran numero di componenti in fibra di carbonio (CFRP), oltre alla maggiore potenza del motore, l’assetto del telaio su misura, caratteristiche di design esclusive e specifiche affinate con precisione per offrire un’esperienza esaltante in pista, si combinano con la funzionalità e l’efficienza nell’uso quotidiano della Bmw M3 berlina. Tutto ciò conferisce alla Bmw M3 CS un carattere tutto suo: la capacità di offrire un feeling M puro che emoziona e coinvolge a ogni chilometro, sia su strada che in pista.

La propulsione della nuova M3 CS abbina un motore sei cilindri in linea da 550 CV a un cambio M Steptronic a otto rapporti e al sistema di trazione integrale intelligente M xDrive. Questi elementi si combinano per portare la vettura da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, conferendole un’incredibile esperienza di guida che può essere apprezzata da ognuno dei suoi quattro sedili. La nuova

M3 CS sarà costruita in serie limitata presso lo stabilimento del Bmw Group di Monaco a partire da marzo 2023 e il lancio partirà nello stesso mese. Stati Uniti, Germania, Regno Unito e Giappone saranno le regioni di vendita più importanti per il nuovo modello in edizione speciale.

foto: ufficio stampa Bmw Group

(ITALPRESS).