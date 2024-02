Nuovo Lexus LBX, primi importanti riconoscimenti europei

ROMA (ITALPRESS) – Lexus LBX ha ricevuto i suoi primi importanti riconoscimenti europei, Auto dell’anno e B-SUV dell’anno, secondo la rivista automobilistica “What Car?”. Annunciati durante una cerimonia di presentazione a Londra lo scorso 18 gennaio, i prestigiosi premi confermano il ruolo del nuovo modello, con il potenziale di accelerare le vendite e attirare nuovi clienti per il marchio, che segnerà un punto di svolta portando Lexus in un nuovo territorio di mercato in Europa. Lexus ha anche mantenuto il suo primato nell’ambito della classifica Reliability Award, confermando il posizionamento al vertice della categoria per il settimo anno consecutivo. “Il titolo di Auto dell’anno di What Car? è riservato al modello più dirompente degli ultimi 12 mesi, e quest’anno è senza dubbio Lexus LBX. Nonostante competa nel mercato estremamente competitivo dei B-SUV, LBX ha primeggiato sugli altri modelli, anche grazie alla combinazione del sistema Premium Hybrid con il lusso caratteristico del brand ad un prezzo competitivo” ha dichiarato Steve Huntingford, editore di What Car? con sede nel Regno Unito.

Per quanto riguarda il Reliability Award, ha proseguito: “A differenza di altre categorie di premi di What Car?, in questo caso non è stato necessario alcun dibattito perchè Lexus si è classificata al primo posto per il settimo anno consecutivo. Le sue auto sono tra le più affidabili sul mercato ed i suoi concessionari hanno affrontato i pochi inconvenienti che sono emersi in modo rapido, efficiente e senza addebitare alcun costo ai clienti. Toyota si è classificata al secondo posto nella classifica, confermando che questi standard sono condivisi all’interno del Gruppo”.

“Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutti coloro che sono stati coinvolti nella realizzazione di LBX, dall’ingegnere capo ai team che lavorano sulla linea di produzione. Premia gli enormi sforzi fatti per realizzare un’auto compatta che mantiene tutte le caratteristiche Lexus, sotto ogni punto di vista. Non c’è stato alcun compromesso: LBX ha tutta l’artigianalità, il lusso, l’alta qualità e la driving signature di ogni altra Lexus, in una dimensione più compatta” ha dichiarato Chris Hayes, direttore di Lexus nel Regno Unito, in occasione della consegna del premio Car of the Year.

