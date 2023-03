Nuovo Lexus RZ 450e full electric

ROMA (ITALPRESS) – RZ 450e è il primo modello Lexus sviluppato come veicolo 100% elettrico fin dal principio. L’intenzione non è semplicemente quella di offrire i vantaggi della guida a zero emissioni e completamente elettrica, ma di cogliere il potenziale dei BEV per reinventare l’esperienza di guida. Per raggiungere questo obiettivo, l’auto è stata sottoposta a numerosi test su pista e perfezionamenti presso il centro di Shimoyama in Giappone, che presto sarà la nuova sede globale di Lexus. Non si tratta di un veicolo che si limita ad adottare l’alimentazione elettrica a batteria al posto di un motore convenzionale; si spinge molto più in là per realizzare l’entusiasmante potenziale delle nuove tecnologie che migliorano le prestazioni e il piacere di guida, in linea con la filosofia Lexus Electrified.

Prima di tutto, RZ è una Lexus, che conserva tutte le qualità di prestazioni e artigianalità associate al brand. L’azienda ha sfruttato la sua grande esperienza nell’elettrificazione dei veicoli per offrire i vantaggi di un BEV con la raffinatezza essenziale e l’esperienza di guida uniche del marchio. RZ porta al debutto anche la prima applicazione dei nuovi e-Axles di Lexus, unità motrici compatte utilizzate anteriormente e posteriormente che lavorano insieme alla trazione integrale DIRECT4, il nuovo controllo elettronico della coppia. La maneggevolezza e la reattività da primato sono garantite da una nuova piattaforma dedicata ai veicoli elettrici, che offre un’eccellente rigidità del telaio, un baricentro basso e un passo generoso. Una potente batteria agli ioni di litio è completamente integrata nel telaio, sotto il pavimento dell’abitacolo, e la sua qualità è accuratamente controllata per garantire il mantenimento delle prestazioni a lungo termine.

La piattaforma e la trasmissione elettrica a batteria aprono anche nuove possibilità per il design. L’esterno reinterpreta la tipica forma a clessidra di Lexus nella carrozzeria del veicolo, mentre l’interno è uno spazio leggero e aperto, semplice e lussuoso al tempo stesso, che esprime l’ospitalità Lexus Omotenashi e la maestria artigianale Takumi. Grazie alle sue prestazioni a emissioni zero, RZ aiuterà Lexus nel suo percorso verso la neutralità delle emissioni di carbonio e una società di mobilità sostenibile. In questo caso, l’attenzione non si concentra solo sulle prestazioni dell’auto su strada, ma abbraccia l’intero ciclo di vita, dall’approvvigionamento dei componenti, alla produzione e all’utilizzo fino all’eventuale smaltimento. Nello stabilimento Lexus di Motomachi, il centro di produzione RZ, sono già stati adottati nuovi metodi per abbattere le emissioni dei processi produttivi più inquinanti.

Oltre alla sua introduzione sul mercato, RZ offrirà un’esperienza di guida migliorata grazie al sistema di sterzo by-wire opzionale. Il nuovo One Motion Grip di Lexus, attualmente in fase di sviluppo, garantirà uno sterzo più leggero e preciso senza sacrificare l’importante feedback del manto stradale.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).