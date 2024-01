NY,Cristiano Leone con suo Atlas of Performing Culture da Rizzoli

New York, 23 gen. (askanews) – Cristiano Leone, neo Presidente

del Complesso Museale Santa Maria della Scala di Siena,

presenterà martedì alla libreria Rizzoli di New York, il suo

ultimo libro, “Atlas of Performing Culture”, edito proprio da

Rizzoli NY. L’appuntamento con l’autore è al 1133 di Broadway,

alle ore 18, dove Leone, a conclusione della presentazione

firmerà le copie del suo libro attraverso un’inedita performance

artistica.

Il 25 Gennaio l’Atlas sarà presentato a Città del Messico, alla

galleria Terreno Baldío Arte, alle ore 18. Fondata e diretta da

Eduardo Mier y Terßn, Terreno Baldio Arte ha lo scopo principale

di gestire e diffondere l’opera dell’artista messicano Javier

Marín, tra i massimi scultori dell’America Latina.

Il regista e drammaturgo Claudio Valdés Kuri, vincitore del

prestigioso Premio Nacional de Artes y Litératura 2023presenterà

una serie di interventi performativi scenici durante la

conversazione di Cristiano Leone con Jaime Nualart, segretario

culturale dell’Organizzazione internazionale

italo-latinoamericana.

