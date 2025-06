Oklahoma batte Indiana in gara-5 ed è ad un passo dal titolo Nba

ROMA (ITALPRESS) – Nella notte italiana gli Oklahoma City Thunder hanno vinto gara -5 della finale Nba contro gli Indiana Pacers e si sono portati sul 3-2 nella serie della finalissima che mette in palio il titolo e l’ambito anello. Al Paycom Center, Jalen Williams ha trascinato i compagni al successo, per 120-109, mettendo a referto ben 40 punti.

I campioni della Western Conference, spinti dal pubblico di casa, si sono imposti anche grazie alla prestazione del canadese Shai Gilgeous-Alexander, che ha chiuso il match a quota 31, realizzando pure 10 assist. Negli ospiti, vincitori della Eastern Conference, invece, ha brillato il camerunese Pascal Siakam, autore di 28 punti; mentre ha deluso Tyrese Haliburton, a referto con soli 4 punti all’attivo, apparso “bloccato”, anche a causa di un problema a un polpaccio. Sempre nei Pacers quota 18 per T.J. McConnell e 14 punti per Aaron Nesmith.

Adesso, dopo cinque gare, gli Oklahoma City Thunder sono avanti per 3-2 e nella notte italiana fra giovedì e venerdì avranno a disposizione il primo match ball, in casa degli Indiana Pacers, al Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis. L’eventuale e decisiva gara -7, infine, in caso di successo di Siakam e compagni in gara gara -6, andrebbe in scena nella notte fra il 22 e il 23 giugno, al Paycom Center di Oklahoma City.

