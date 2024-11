Opel Astra Electric e GSE, piacere di guida anche in inverno

RUSSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Con l’arrivo dei mesi più freddi è giunto il momento di montare gli pneumatici invernali e di rabboccare l’antigelo. Già oggi, gli automobilisti di tutta Europa devono aspettarsi gelate notturne al suolo e la prima neve sta cadendo nelle regioni più alte. Con Astra e Astra Sports Tourer, Opel ha a disposizione i modelli elettrificati giusti per le vacanze invernali e per la vita di tutti i giorni durante la stagione fredda. Offrono piacere di guida e a risparmio di risorse e sono equipaggiate in modo ideale per le condizioni più difficili su strade ricoperte di neve, ghiaccio e fango. I modelli più dinamici della gamma Opel, Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe, promettono puro piacere di guida con il massimo controllo. Dopotutto, GSe è l’acronimo di “Grand Sport electric” e le varianti Opel Astra ad alte prestazioni sono all’altezza di questa affermazione. Elettrificate, con una potenza di sistema di 165 kW (225 CV) e una coppia di 360 Newton metri e dotate di speciali sospensioni con tecnologia di smorzamento selettivo in frequenza, i due ibridi plug-in offrono prestazioni elevate.

La tecnologia Frequency Selective Damping degli ammortizzatori installati nei modelli GSe consente diverse risposte di smorzamento a seconda della situazione, delle condizioni stradali e dello stile di guida per una scorrevolezza confortevole alle alte frequenze, ovvero con impatti brevi come sui ciottoli, nonchè un contatto più diretto con la strada alle basse frequenze per uno stile di guida sportivo e dinamico.

Opel Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe reagiscono in modo ancora più immediato e diretto a qualsiasi comando del guidatore e, come è tipico di Opel, rimangono stabili in frenata, in curva e ad alta velocità in autostrada. E con il telaio ribassato e il conseguente baricentro più basso della vettura, le varianti GSe dei due bestseller della classe compatta hanno un’aderenza particolarmente salda sulla strada. Ciò significa che rimangono stabili anche in condizioni stradali invernali. Grazie a questa combinazione unica, il guidatore e il passeggero dei modelli GSe di Opel possono viaggiare in modo dinamico, ma anche responsabile e, soprattutto, sicuro, soprattutto su ghiaccio e neve. Chi sta pianificando la sua prossima vacanza invernale e cerca spazio sufficiente per i bagagli e un viaggio a zero emissioni locali, non deve cercare oltre Opel Astra Sports Tourer Electric. La station wagon completamente elettrica offre fino a 1.553 litri di spazio nel bagagliaio con i sedili posteriori abbattuti. Ciò significa che non solo numerose valigie, ma anche potenziali amici a quattro zampe possono viaggiare comodamente e in sicurezza in un voluminoso box di trasporto. E con i passeggeri in seconda fila, nel bagagliaio possono essere riposti fino a 516 litri.

C’è anche spazio per gli sci a bordo, garantito dall’opzione di passaggio intelligente nel bracciolo centrale posteriore. La vaschetta del vano di carico è anche un pratico accessorio per le vacanze attive. Scarponi da sci sporchi, attrezzature sportive bagnate e molto altro possono essere riposti qui, in modo che il bagliaio rimanga pulito. Il posizionamento della batteria sotto il pavimento garantisce, da un lato, molto spazio e, dall’altro, un baricentro basso per il veicolo, garantendo così anche una solida tenuta di strada.

Equipaggiata in questo modo, guidare in montagna con la Opel Astra Sports Tourer Electric non è un problema. La station wagon, a zero emissioni locali, è adatta anche per le lunghe distanze. Il suo motore elettrico eroga 115 kW (156 CV) e una potente coppia massima di 270 Newton metri. Grazie alla batteria agli ioni di litio da 54 kWh, la compatta station wagon può percorrere fino a 411 chilometri (418 chilometri con la Opel Astra Electric 5 porte) tra una ricarica e l’altra (WLTP1). Anche quando la Opel Astra elettrica a batteria deve essere ricaricata, è necessaria solo una breve sosta. Il veicolo elettrico può essere caricato all’80% della capacità della batteria in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida a corrente continua da 100 kW. Le capacità invernali della elettrica Opel sono state recentemente riconosciute dall’Associazione di ingegneria elettrica in Finlandia. La giuria, composta da esperti nel campo dei veicoli elettrici e dell’elettrotecnica, ha nominato Opel Astra Sports Tourer Electric “EV Car of the Year”. La giuria ha elogiato i bassi consumi insieme alla grande praticità, al prezzo ragionevole e alla bassa rumorosità stradale.

Opel mette a disposizione pratici accessori per la ricarica, tra cui l’Universal Charger per rendere la ricarica ancora più semplice. Ci sono anche molti altri accessori originali Opel su misura con i quali è possibile aggiornare la Opel Astra elettrica a batteria (proprio come molti altri modelli con il Blitz), rendendola ancora più personalizzata e flessibile. L’offerta spazia da pratici sistemi di trasporto a soluzioni di comfort flessibili e attrezzature di sicurezza per neve e ghiaccio.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).