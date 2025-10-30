Padel, al FIP Silver di Perugia venerdì in campo i top player

Roma, 30 ott. (askanews) – Tutto pronto alla Padel Arena Fastweb di Perugia per il tabellone principale del FIP Silver Mediolanum Padel Cup, che scatterà domani dopo la fase di qualificazione.

Riflettori puntati sulla coppia spagnola Javi Barahona – Javi Garcia, numeri 22 del ranking mondiale FIP e teste di serie numero uno del torneo. I due tornano nel circolo sportivo dove nel 2023 avevano conquistato il loro primo titolo insieme. “A Perugia abbiamo vissuto uno dei nostri momenti più belli – racconta Barahona, protagonista anche a Roma dove è il giocatore di punta del Villa Pamphili Padel Club -. Giocare in Italia è sempre speciale, l’atmosfera è unica e ci sentiamo come a casa.

Ora vogliamo ripeterci”.

Domani gli spagnoli affronteranno al debutto il cileno Matias Soto e il lussemburghese Clément Pelt. In caso di successo nella finale in programma domenica, per Barahona e Garcia sarebbe il quinto titolo stagionale nel CUPRA FIP Tour 2025 e il secondo nella tournée firmata Banca Mediolanum, dopo il successo nella tappa di Roma ad aprile.

Domani sono attesi al debutto anche i protagonisti della FIP Euro Padel Cup, gli Europei di padel, disputati in Spagna la scorsa settimana. Tra loro Lorenzo Di Giovanni, bronzo europeo con l’Italia, in coppia con Santino Giuliani. Atteso pure il portoghese Pedro Graça, argento europeo dopo la vittoria contro gli azzurri in semifinale, che insieme a João Caiano potrebbe incrociare proprio Di Giovanni ai quarti per una sfida dal sapore di rivincita Al debutto anche la NextGen italiana già di livello internazionale: il 19enne Giuseppe Fino, promessa del padel azzurro, semifinalista nella tappa di Torino, Matteo Sargolini, Matteo Platania, Francesco Spurio e Pietro Giovannini.

In campo venerdì anche le teste di serie del torneo femminile, con la 20enne Giulia Dal Pozzo, bronzo europeo alla sua prima convocazione in azzurro. In coppia con la spagnola Sandra Bellver, andrà a caccia del suo sesto titolo stagionale nel circuito FIP. Debutto pure per Martina Parmigiani, altra colonna della Nazionale, insieme a Mary Montesi. Le favorite sono le spagnole Nuria Rodriguez (n.36) e Lucia Martinez (n.38), mentre tra le outsider figurano Marta Borrero e Marta Arellano, vincitrici della tappa di Treviso.