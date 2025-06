Padel, azzurri e big mondiali in campo a Palermo fino al 29 giugno

Roma, 24 giu. (askanews) – Palermo accende i riflettori sul Fip Silver Mediolanum Padel Cup, seconda tappa della tournée internazionale che fa parte del circuito professionistico Cupra Fip Tour. L’evento, in programma fino al 29 giugno al Country Time Club di Mondello, metterà in palio – ricorda una nota – 20mila euro di montepremi e punti per il ranking mondiale della Federazione Internazionale Padel.

A rendere spettacolare il tabellone maschile e femminile saranno 25 atleti della top 100, tra cui 10 top 50. In campo nomi di spicco come l’argentino Maxi Sanchez, ex n.1 del mondo e campione mondiale 2021, lo spagnolo Alex ‘Captain America’ Ruiz, attualmente n.17 FIP e campione europeo, oltre all’icona del padel Miguel Lamperti. Spazio anche agli azzurri, con Marco Cassetta, il siciliano Flavio Abbate, Facundo Dominguez, Lorenzo Di Giovanni e Simone Iacovino.

Nel femminile, occhi puntati su Giorgia Marchetti, bronzo mondiale a Doha e testa di serie n.1 in coppia con la spagnola Las Heras. In gara anche Emily Stellato, Giulia Sussarello, e Giulia Dal Pozzo, la 2005 che ha incantato al Major di Roma Roma in coppia con Sara Errani. Tra le rivali internazionali, Marta Talavan (n.41 FIP) con Teresa Navarro (n.55).

Il torneo è un FIP Silver, il terzo livello del circuito dopo Platinum e Gold, e il sesto assoluto se si considera anche il Premier Padel Tour. Il tabellone maschile prevede 32 coppie nel main draw (26+4 qualificate+2 wild card), e altre 32 nelle qualificazioni. Nel femminile, 20 coppie in gara. L’evento, a ingresso gratuito, è il secondo appuntamento del circuito dopo la tappa di Roma. Il Cupra Fip Tour nel 2025 conta oltre 290 tornei in 44 Paesi, con circa 3.600 atleti da 78 nazioni.

Attesa anche per il “Vip ProAm Exhibition” di domenica, che vedrà sfidarsi in campo quattro grandi star del calcio: Dida, Legrottaglie, Amelia e Zaccardo, oggi ottimi giocatori di padel, in una giornata all’insegna di sport e divertimento.