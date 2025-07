Padel, Coppa dei Club MSP: a Trani trionfano i romani dell’Eschilo

Roma, 7 lug. (askanews) – Prima il titolo provinciale di Roma, poi quello della Regione Lazio, infine quello nazionale a Trani. La squadra romana dell’Eschilo TPiscine ha conquistato la decima edizione della Coppa dei Club MSP, il più importante campionato amatoriale di padel in Italia, con un incredibile en plein: l’Eschilo, squadra che nelle fasi preliminari della Coppa dei Club aveva visto in campo anche l’ex calciatore romanista Diego Perotti, ha infatti vinto tutte le partite della fase a gironi, superando poi in finale i romagnoli del Russi Padel. Si è chiusa con uno straordinario weekend pugliese al Padwel Club una competizione che – ricorda un comunicato – ha portato a Trani per la fase nazionale 16 squadre provenienti da 11 regioni d’Italia, per un totale di oltre 1.500 persone. A premiare i vincitori sono stati il vicepresidente vicario di MSP Italia Lorenzo Giorgi e il presidente del consiglio comunale di Trani Giacomo Marinaro. Nell’albo d’oro, il Lazio riprende il timone lasciato lo scorso anno all’Abruzzo, conquistando il settimo successo in 10 edizioni: uno a testa, invece, per Emilia Romagna, Abruzzo e Toscana.

A chiudere il podio è stato il Bamm Padel, della provincia di Cagliari, mentre il Padel Club Tolcinasco (Lombardia), che ha visto in campo l’ex calciatore Nicola Amoruso insieme ai suoi tre fratelli, ha conquistato il quarto posto, portando una forte testimonianza di sport come legame familiare. “Noi ex calciatori ci divertiamo ormai da anni con il padel – le parole di Amoruso -. È uno sport divertente, dinamico e di una socialità unica. È stato bello confrontarci con atleti provenienti da tutta Italia, dopo una vita passata sui campi da calcio abbiamo ancora bisogno di competizione”. In campo, con il Pro Padel Parma, assieme al figlio Leo (13 anni), anche un altro ex calciatore, Stefano Morrone, da pochi giorni nominato allenatore della Primavera del Bologna. I campioni uscenti della Coppa dei Club, gli abruzzesi del Bombonera, sono stati invece eliminati nei quarti dal Russi.

L’edizione 2025 ha segnato un’importante novità con l’introduzione della nuova categoria Silver, dedicata ai club vincitori dei tabelloni di livello intermedio nelle regioni d’Italia. Hanno partecipato tre squadre provenienti da Lazio (Padel Ostiense), Abruzzo (Padel Select da Val di Sangro) e Umbria (Ventinella padel): la vittoria – conclude la nota – è andata al Padel Club Ostiense di Roma che si è aggiudicato anche il tabellone play out di consolazione.