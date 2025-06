Padel sport globale, ogni 2,5 ore viene aperto un nuovo club

Roma, 26 giu. (askanews) – Playtomic, la community più grande di giocatori e club di sport di racchetta, in collaborazione con l’area di consulenza strategica aziendale di PwC, ha pubblicato il 26 giugno il Global Padel Report 2025, riconosciuto a livello internazionale come “la Bibbia del padel”. Il report offre un quadro esaustivo della crescita costante e dell’impatto del padel, lo sport in più rapida crescita a livello internazionale. Esso conferma inoltre la leadership di Playtomic quale referente principale nell’ambito della disciplina e forza motrice dell’innovazione del settore.

Nel solo 2024 sono stati aperti 3.282 nuovi club di padel in tutto il mondo, una media di quasi 9 club al giorno (un aumento del 22% rispetto al 2023). Nello stesso lasso di tempi sono stati costruiti 7.187 nuovi campi, sfondando quota 50.000 a livello globale. La crescita su base annua si attesta al 26% per numero di club e al 17% per numero di campi, cifre impressionanti che rispecchiano fedelmente la rapida crescita di questo sport, la sostenibilità della sua evoluzione e una sempre più marcata integrazione nella vita di tutti i giorni in numerosi paesi. La crescita del padel è destinata solamente ad aumentare e si stima che entro il 2027 ci saranno oltre 81.000 campi in tutto il mondo.

Il Co-Fondatore e CCO di Playtomic, Pablo Carro, ha dichiarato: “L’apertura di un nuovo campo ogni 2,5 ore conferma l’ingresso del padel nell’elite degli sport più praticati a livello mondiale. L’atteso Global Padel Report 2025 di Playtomic e PwC mostra chiaramente i ritmi vertiginosi ai quali cresce e si evolve il padel. I nuovi hotspot, il livello dei giocatori e le performance dei club sono tutti fattori che contribuiscono a plasmare il futuro di questo sport. Dalla rapida diffusione che il padel sta conoscendo negli Stati Uniti allo straordinario fenomeno sociale e culturale al quale stiamo assistendo nel Regno Unito, il report pubblicato oggi dimostra che il padel è ormai parte integrante della vita di tutti giorni nella nostra società. Noi di Playtomic siamo orgogliosi di essere tra i principali fautori di questa evoluzione”.

Punti chiave del report del 2025:

– Rapida crescita globale: il padel si è ormai affermato in oltre 90 paesi. Spicca la crescita registrata nei seguenti mercati: Portogallo, Olanda, Stati Uniti. Regno Unito, Emirati Arabi Uniti, Messico, India e Indonesia.

– Il boom negli Stati Uniti è vicino: il padel sta crescendo rapidamente anche negli Stati Uniti. Florida, California e Texas vantano già numeri importanti, mentre New York, Massachusetts e Illinois sono stati in cui si osserva un progressivo avvicinamento alla disciplina. Nel 2024 sono stati costruiti 352 campi in tutti gli States e si prevede un’ulteriore impennata nel 2027.

– Successo guidato dalla tecnologia: i club che utilizzano tool digitali come Playtomic registrano ricavi considerevolmente superiori (3-5x) rispetto alla concorrenza, a dimostrazione dell’importanza di dati e prenotazioni intelligenti per lo sviluppo dell’ecosistema globale del padel.

– Padel, un chiodo fisso: chi gioca a padel, poi non smette più! Il padel vanta infatti un’altissima percentuale (92%) di ritorno in campo dopo una sola sessione. Tale successo si deve alla sua accessibilità, alla possibilità di socializzare e a una tipologia di gioco da cui è difficile distaccarsi.

– Coesistenza con il pickleball: la coesistenza di queste due discipline, spesso poste a confronto, ha registrato una crescita importante. Nel 30% dei centri in cui si pratica pickleball negli Stati Uniti sono presenti anche campi da padel, un aumento significativo rispetto a 12 mesi fa.

– Ambizioni olimpiche: forte del sostegno della Federazione Internazionale Padel (FIP), il 2025 sarà un anno cruciale per la richiesta di ammissione del padel nel programma dei Giochi Olimpici di Brisbane 2032.

Il Direttore Generale di Playtomic, Antonio Robert Aragonés, ha aggiunto: “Il padel non sta semplicemente guadagnando in popolarità, ma anche guidando un movimento globale. Il nostro report non solo rispecchia la crescita di questo sport, ma la sostiene. Il nostro ruolo preminente all’interno dell’ecosistema padel ci permette di offrire una prospettiva senza eguali grazie ai nostri dati, ai tool tecnologici e al legame profondo con la nostra community”.

Il padel sta vivendo una crescita globale quanto mai rapida e sostenibile. Alcuni mercati raggiungono la piena maturità in appena 5 o 6 anni; paesi come la Francia (soprattutto l’area meridionale), gli Stati Uniti (spiccano Miami, il Texas e la California) e il Regno Unito (tra cui città come Londra, Manchester e Bristol) stanno registrando un’attività molto intensa. Anche il livello dei giocatori sta crescendo: in aree come Indonesia e Thailandia, numerosi principianti hanno fatto il salto di qualità, come testimoniano le partecipazioni regolari a partite e tornei. La digitalizzazione è un fattore chiave di questa crescita, che accresce l’accessibilità e sostituisce i tradizionali modelli di membership con sistemi di pay-per-play più flessibili. Playtomic mette a disposizione dei club una serie di tool basati su dati che permettono di migliorare la struttura, personalizzano le esperienze dei giocatori e incoraggiano un ecosistema più competitivo con allenamenti sempre più completi.

Elena Martin, PwC’s Responsabile del Global Padel Report, ha commentato: “Constatiamo con entusiasmo che il settore è tornato a registrare una crescita organica e sostenibile dopo il picco registrato nella fase di post-COVID e le correzioni apportate nel 2023. Con oltre 50.000 campi, lo sviluppo rimane costante, soprattutto in mercati chiave come Francia e Regno Unito.

Secondo le nostre stime, questa crescita è destinata a continuare anche nei prossimi anni”.

Il report indica i territori in cui il padel si sta affermando al momento, così come la strada da seguire per favorire la sua evoluzione a livello globale: da innovativi modelli economici per i club allo sviluppo d’infrastrutture urbane, dal passaggio dalla classica formula a iscrizione a ecosistemi digitali basati sul concetto del pay-to-play. Playtomic è alla base di questa evoluzione grazie all’utilizzo di software e dati che permettono di connettere milioni di giocatori, favorire l’efficienza dei club e promuoverne la crescita in modo sostenibile