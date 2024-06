Pallavolo, l’Italdonne di Velasco sarà ai Giochi di Parigi 2024

Roma, 14 giu. (askanews) – L’Italia Team sarà presente ai Giochi di Parigi 2024 con entrambe le squadre di pallavolo.

Dopo la qualificazione della squadra maschile, infatti, hanno conquistato il pass olimpico anche le azzurre del commissario tecnico Julio Velasco, impegnate a Fukuoka (Giappone) nell’ultima pool della Nations League prima della chiusura del ranking mondiale fissata per lunedì 17 giugno, che consegnerà il biglietto per la capitale francese alle migliori cinque nazioni non ancora qualificate (con priorità per i continenti non ancora rappresentati).

La matematica certezza per l’Italia è giunta a poche ore dalla terzultima sfida della settimana contro la Corea del Sud grazie alla sconfitta per 3-0 del Canada contro l’Olanda, che ha reso certa la qualificazione del team tricolore (foto Volleyball World) in virtù del cospicuo vantaggio (ormai irrecuperabile) nel World Ranking e, al contempo, ha regalato alle azzurre anche il biglietto per le fasi finali della VNL, in programma a Bangkok (Thailandia) dal 20 al 23 giugno.