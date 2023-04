Partnership esclusiva di Renault con i vigili del fuoco di tutta Europa

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Renault eroga formazione ai vigili del fuoco di tutto il mondo per aiutarli a risparmiare tempo quando intervengono in caso di grave incidente e per ridurre il numero di vittime della strada. Questo incredibile e necessario impegno consiste in attività di formazione e addestramento. Questo è il compito del tenente colonnello Christophe Lenglos, dipendente a tempo pieno di Renault. Assistito da Claire Petit Boulanger (esperta di sicurezza terziaria in Renault), viaggia per tutto il mondo, dal Paraguay alla Repubblica Ceca, per diffondere le conoscenze di Renault sulla sicurezza: Conferenze, esercitazioni di pronto intervento, esercitazioni reali e virtuali di estricazione e donazione di veicoli Renault per le esercitazioni. I vigili del fuoco sono coinvolti fin dalla fase di progettazione.

Questa partnership ha portato alla creazione di diverse innovazioni. Fireman Access: si tratta di un accesso speciale che permette di far pervenire l’acqua direttamente al centro della batteria (dei veicoli elettrici e ibridi plug-in) e spegnere l’incendio in meno di 10 minuti rispetto alle solite 3 ore. QRescue: Questo QR Code, che sarà di serie su tutti i veicoli Renault a partire dal 2023, fornisce un accesso immediato alle informazioni tecniche del veicolo (motore, ubicazione della batteria, ecc.). La posizione del QR Code è stata stabilita come scelta strategica e convalidata dai vigili del fuoco. Ciò consente di risparmiare fino a 15 preziosi minuti negli interventi. SD switch: con “SD switch” è possibile scollegare la batteria dalla rete elettrica ad alta tensione. La sua posizione è accessibile senza l’uso di attrezzi ad hoc sulle auto Renault e senza dover spostare il bacino della vittima dal veicolo incidentato. Altre innovazioni sono in corso di sviluppo, come i sedili.

“Stiamo pensando all’eventuale modifica degli schienali dei sedili in modo da consentire ai vigili del fuoco di ripiegarli facilmente e poter così estrarre le vittime degli incidenti stradali velocemente e in tutta sicurezza. Ciò porterà al deposito di un brevetto” dice Claire Petit Boulanger. Tutte queste innovazioni consentono ai vigili del fuoco di risparmiare tempo prezioso nella cosiddetta “Golden Hour”, ossia nei primi 60 minuti dopo i quali, se le vittime non sono opportunamente soccorse, la possibilità di sopravvivenza diminuisce del 50%. Questa famigerata “Golden Hour” è ciò per cui si battono costantemente i vigili del fuoco e Renault. Per mettere in evidenza questo incredibile lavoro, il 29 marzo, Renault e Publicis Conseil lanciano una campagna mondiale. Publicis Conseil si è rivolta ai fratelli Jules e Gèdèon Naudet, noti per la forte sensibilità (sono i registi di documentari pluripremiati sull’ 11 settembre 2001 a New York, sugli attacchi terroristici del 13 novembre a Parigi e sull’incendio di Notre-Dame), per realizzare il documentario “TimeFighters – every minute counts”.

(ITALPRESS).