Per Horizon nel 2023 un aumento degli ordini del 55%

MILANO (ITALPRESS) – Horizon Automotive, tech-mobility company nel settore dei servizi di mobilità, mette a segno un 2023 di ottimi risultati, gettando le basi per un 2024 ancora più ambizioso. Nel corso degli ultimi dodici mesi, infatti, l’azienda ha affermato la propria posizione quale unicum nel panorama tech-automotive, grazie a tre pilastri fondamentali: tecnologia, consolidamento del brand e un network di dealer partner in costante crescita. Innanzitutto, la forte connotazione digital ha portato Horizon ad investimenti importanti in termini di innovazione tecnologica, come dimostra il lancio dell’Horizon Mobility Platform. Si tratta di uno strumento unico di sales intelligence che consente ai concessionari di entrare velocemente e in maniera proficua nel mondo del noleggio, mettendo in rete tutto il portafoglio multi-brand di veicoli (oggi più di 1.000 tra vetture e veicoli commerciali) e di soluzioni finanziare tra i più ampi del panorama automotive italiano, abbinando ad ogni veicolo il miglior canone calcolato in tempo reale attraverso gli algoritmi proprietari (gli Horizon Index). Inoltre, l’evoluzione continua del sito web dedicato al cliente finale, lo ha portato a posizionarsi come il primo marketplace digitale italiano del noleggio a lungo termine by dealer.

E’ in questo contesto che Horizon Automotive sta testando da diversi mesi i possibili campi di applicazione dell’Intelligenza Artificiale, su cui si prevedono importanti rilasci nel corso del 2024. Altro pilastro su cui poggia la strategia di Horizon Automotive è rappresentato dal costante incremento dei dealer partner.

Attualmente, il progetto Marketplace annovera oltre 40 dealer partner che insieme rappresentano più del 90% dei brand automotive del mercato, di cui ben 10 si sono uniti alla rete solo nell’ultimo trimestre, a dimostrazione di una crescita estremamente rilevante. Grazie a questo network, oggi Horizon è presente in 16 regioni italiane, con un piano di apertura di oltre 20 nuovi Store nel 2024.

Gli investimenti in tecnologia e l’attenzione verso la propria rete, quindi, hanno portato la società ad avvicinarsi alla chiusura del 2023 con un incremento degli ordini del 55% rispetto all’anno precedente, raggiungendo il target prefissato di 4.500 unità di vetture vendute, con il supporto di tutta la rete di dealer partner. Sono numeri importanti che, uniti alle peculiarità del business model di Horizon, certificano una crescita progressiva e strutturata: in soli 3 anni dalla sua nascita, l’azienda ha di fatto conquistato una posizione di leadership in Italia, in termini dimensionali e strategici, mettendo in circolazione più di 10.500 veicoli e acquisendo oltre 7.500 nuovi clienti tra privati, partite iva e aziende, portando aggiuntività in termini finanziari e di clientela ai dealer partner della rete italiana.

Horizon Automotive guarda al 2024 con determinazione ed entusiasmo, poichè sarà il suo primo anno di vero e proprio “scale-up” in pieno rispetto del piano industriale.

Inoltre, i risultati conseguiti pongono le basi per potenziali sviluppi Internazionali grazie alla scalabilità dimostrata in Italia dal modello di business, replicabile in altri Paesi Europei.

foto: ufficio stampa Horizon Automotive

(ITALPRESS).