Pirelli presenta il nuovo Diablo Powercruiser

MILANO (ITALPRESS) – Pirelli presenta Diablo Powercruiser, la nuova linea Custom-Touring di pneumatici ad alte prestazioni progettata per le custom e, in particolare, per i modelli più sportivi come performance bagger, club style e power cruiser che offrono notevoli livelli di accelerazione e che sono divertenti da guidare, spesso creazioni di customizzatori che puntano sul tuning prestazionale coniugandolo alla ricerca estetica. Diablo Powercruiser fa parte della famiglia di prodotti racing e sportivi Diablo perchè incarna il DNA sportivo di Pirelli declinandolo in ambito custom e combinandolo con il senso di libertà che caratterizza questo mondo. E’ nato proprio per soddisfare le esigenze di queste moto, che hanno bisogno di pneumatici in grado di offrire prestazioni elevate e sportività, con l’obiettivo di diventare il nuovo riferimento nel suo segmento per grip e maneggevolezza, anche su bagnato.

Pirelli ha deciso di presentare il nuovo Diablo Powercruiser presso l’area espositiva Pirelli che verrà allestita alla Daytona Bike Week in programma dal 28 febbraio al 9 marzo.

La gamma Diablo Powercruiser è piuttosto articolata sia in termini di tecnologia costruttiva sia di misure ed include specifiche sia radiali sia convenzionali con dimensioni che vanno da 100 mm a 260 mm. Pertanto, ogni misura è specificamente sviluppata in termini di struttura, materiali, mescole e disegno dei profili in base alla motocicletta a cui è destinata adottando specifiche e soluzioni diverse. Per ottenere un pneumatico Custom-Touring molto maneggevole e con alti livelli di grip in grado di supportare uno stress dinamico più elevato, sia in piega sia in frenata e accelerazione, allo sviluppo delle strutture ha contribuito l’esperienza di Pirelli in ambito Supersport e Racing. Le strutture modificano la rigidità in base allo stile di guida: quando è turistico, e quindi con minori livelli di deformazione del pneumatico, si ha una guida confortevole, fluida e prevedibile; quando invece lo stile è più sportivo, aumentano il feedback con l’aumentare della deformazione del pneumatico, così da garantire maggiore precisione nello sterzo, più supporto laterale e un migliore controllo. Questo comportamento rappresenta il perfetto equilibrio tra comfort e supporto, offrendo ai motociclisti sicurezza sia ad andature più turistiche sia nella guida più sportiva. Le misure radiali presentano una cintura in acciaio a 0 gradi che contribuisce a una deformazione dell’impronta ben controllata, con conseguente migliore adattabilità del pneumatico a tutti gli angoli di piega e una migliore distribuzione dello stress sulla superficie di contatto, che porta un grande vantaggio in termini di grip e regolarità d’usura.

Per quanto riguarda le mescole, le misure radiali posteriori sono bimescola e arricchite di silice, abbinate alla tecnologia Cap&Base che prevede una mescola laterale più morbida, a vantaggio del grip in piega, supportata da uno substrato di mescola più dura posizionata anche nella fascia centrale del battistrada che garantisce costanza prestazionale ed equilibrio termico. Le dimensioni della fascia di mescola centrale variano in relazione a quelle del pneumatico e all’area di contatto, per garantire la migliore distribuzione delle forze e quindi offrire la migliore sensazione di guida possibile e uniformità di usura. Lo schema della mescola Cap&Base offre ottime prestazioni durante la guida sportiva mentre l’uso della silice fornisce un intervallo di temperatura operativa più ampio che favorisce un elevato livello di aderenza anche in condizioni di bagnato e costanza delle prestazioni. Il warm-up rapido e il grip anche su superfici bagnate sono ottenuti attraverso un mix innovativo e specificamente sviluppato di resine, plastificanti e silice presenti nella composizione delle mescole. Inoltre, l’esclusivo e brevettato processo di miscelazione di Pirelli massimizza la dispersione di tutti i componenti nella matrice polimerica così da raggiungere un alto livello di omogeneità.

I profili di Diablo POwercruiser sono multi-raggio e più appuntiti di quelli tipicamente utilizzati nel segmento Custom-Touring, per offrire una maggiore maneggevolezza e cambi di direzione molto rapidi, mentre la parte di spalla più piatta offre maggiore grip e tenuta di traiettoria in curva. L’altezza ottimizzata dei fianchi fornisce un’ottima trazione sia in accelerazione su rettilineo sia in uscita di curva. L’equilibrio tra i profili anteriore e posteriore consente un ottimo controllo di guida e un comportamento neutro della moto.

Infine, a livello di design e finitura vanta tutti gli accorgimenti adottati da Pirelli per tutti gli ultimi prodotti lanciati sul mercato. La finitura ad alto contrasto delle lettere con il nome del prodotto presente sul fianco del pneumatico dona un aspetto elegante. L’icona del “Flash” e il logo DIABLO simboleggiano l’identità e l’eredità della famiglia di prodotti a cui questo pneumatico appartiene. Inoltre, sempre sul fianco, è presente la forma della “P Lunga” che evidenzia ulteriormente la dedizione del marchio all’eccellenza e all’artigianalità, assicurando che ogni dettaglio rifletta il prestigio e la qualità per cui Pirelli è nota.

foto: ufficio stampa Pirelli

(ITALPRESS).