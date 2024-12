Piscine Gpool, un team esperto assicura tempi brevi e qualità

Roma, 17 dic. – Una casa con piscina è il sogno di tanti. Un sogno che può trasformarsi nell’occasione di aumentare il pregio e il valore della propria abitazione. Ne abbiamo parlato con Giovanni Giudice, Amministratore di Gpool, realtà salentina specializzata nella realizzazione di piscine: “La piscina oggi è molto più accessibile rispetto a prima, sia a livello di costi che di lavorazioni. Inoltre, dona un valore aggiuntivo alla propria villa ed è dunque da considerarsi un investimento, più che un lusso.” Un investimento che necessita di scelte oculate. Da dove cominciare, dunque? E soprattutto, quali sono gli esperti e le maestranze alle quali rivolgersi?”Il primo passo da fare è la scelta del progettista, una figura che sappia ascoltare e comprendere i desideri del cliente. – afferma Giudice – Allo stesso tempo, è importante trovare un’azienda che possa lavorare in sinergia con l’ingegnere e abbia le competenze per realizzare i lavori nelle tempistiche migliori.”E sono proprio i tempi a rappresentare un aspetto determinante in ciascuna fase del lavoro. “Noi di Gpool abbiamo squadre dedicate ad ogni tipo di lavorazione, dallo scavo alla costruzione, dall’intonaco ai montaggi, dall’impiantistica al rivestimento del telo e alle pavimentazioni. Grazie a queste maestranze, riusciamo a realizzare una piscina tra i dieci e i quindici giorni” prosegue Giovanni Giudice, che tra le qualità principali di una buona azienda di costruzioni annovera la sinergia, l’affidabilità e l’esperienza nel settore. Elementi ai quali si aggiunge l’importanza di soluzioni innovative. “Parliamo di sistemi che si possono controllare da remoto, come ad esempio il controllo dell’acqua: siamo in grado di verificare che l’acqua di una determinata piscina sia o meno nella norma. Molto spesso scegliamo di ricorrere all’elettrolisi del sale: il sale, passando per l’elettrolisi, riesce a scindere la molecola del sale formando un cloro gassoso che è un disinfettante naturale.” L’innovazione, però, non rende meno importante un altro aspetto fondamentale: “Questi sistemi danno la possibilità di automatizzare la piscina, ma allo stesso tempo c’è anche bisogno di una manutenzione ordinaria: la Gpool ha squadre di tecnici specializzati proprio a tal riguardo” conclude Giudice. Grazie al suo laboratorio di analisi, infatti, la Gpool fornisce riscontri non solo sulla qualità dell’acqua ma anche sui tipi di intervento necessari per la propria piscina, consentendo alle persone di poter godere non soltanto di confort e relax, ma anche di quella professionalità che garantisce nel tempo la bellezza e la qualità di un sogno.