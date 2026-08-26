Pizzaballa: Cisgiordania terra senza legge, tensione aumenta

Rimini, 26 ago. (askanews) – “La situazione è in continua evoluzione, non positiva. Gaza forse in questo momento è la situazione deteriorata, ma anche più stabile da un certo punto di vista; a livello politico si discute molto, ma nel territorio resta umanamente molto devastate. Mentre invece in Cisgiordania, come tutti abbiamo visto e abbiamo sentito, la tensione è in continuo aumento, soprattutto tra i coloni e la popolazione palestinese, un po ovunque. È diventata una terra di nessuno, o meglio, una terra senza legge, dove tutto quello che accade resta senza nessun argine dal punto di vista della sicurezza e della legalità”. Lo ha detto il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme, in una intervista al Meeting di Rimini.Rispondendo al premier israeliano Benjamin Netanyahu, che ha annunciato che continuerà con gli insediamenti, Pizzaballa ha risposto: “Non è la prima volta che lo dice”. “Il governo – ha sottolineato – ha detto molto chiaramente che questa è la loro intenzione, anche se ciò mette sempre in maggiore difficoltà una soluzione politica nel futuro prossimo. Mi auguro che questa deriva, questo scontro politico anche nel linguaggio e nelle posizioni, si moderi nel tempo, perché la popolazione palestinese è veramente molto stanca e non riesce più a sopportare tutto questo”.