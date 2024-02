Premierato, Schlein: la nostra opposizione sarà dura

Roma, 1 feb. (askanews) – “La maggioranza non si disturbi per noi, abbiamo chiarito dal primo giorno che possono cambiare quello che ritengono per i loro scambi interni, ma se

rimane l’elezione diretta del presidente del Consiglio avranno dal Partito democratico l’opposizione più ferma e dura che possiamo mettere in campo”. Lo afferma la segretaria Pd Elly Schlein.

“Tanto più – aggiunge – che il premierato, come La Russa stesso ha ammesso, indebolisce la figura del presidente della Repubblica, oltre che il Parlamento”.