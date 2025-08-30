X
Prima vittoria agli Europei per l’Italbasket, battuta la Georgia 78-62

LIMASSOL (CIPRO) (ITALPRESS) – Prima vittoria dell’Italbasket nella fase a gironi degli Europei 2025. Dopo la sconfitta all’esordio con la Grecia, gli azzurri del ct Pozzecco hanno superato sul parquet della Spyros Kyprianou Arena di Limassol la Georgia per 78-62 (32-32 all’intervallo lungo) nella seconda giornata del Gruppo C. Melli e compagni torneranno in campo domani, domenica, contro la Bosnia Erzegovina (ore 20.30) prima dello sprint finale contro Spagna (2 settembre) e Cipro (4) in vista degli ottavi di finale.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)

