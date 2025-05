Quartararo in pole a Silverstone, Bagnaia partirà terzo

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo in pole position del Gran Premio di Gran Bretagna, settimo appuntamento del Mondiale di MotoGp: 1’57″233 (record della pista) il tempo del pilota Yamaha, che conquista la terza pole consecutiva e scatterà in prima fila davanti ad Alex Marquez (Ducati Gresini), secondo a 0″309.

Terza piazza, a 0″589, per Pecco Bagnaia (Ducati), che precede il compagno Marc Marquez, quarto a 0″681. Quinto Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) a 0″840 e sesto Jack Miller (Yamaha Pramac) a 0″872. Completano la griglia Di Giannantonio (Ducati VR46), Marini (Honda), Zarco (Honda LCR), Morbidelli (Ducati VR46), Bezzecchi (Aprilia) e Rins (Yamaha).

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI GRAN BRETAGNA

1^ fila

1. Fabio Quartararo (Fra) Yamaha in 1’57″233 alla velocità media di 181.1

2. Alex Marquez (Esp) Ducati Gresini in 1’57″542

3. Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 1’57″822

2^ fila

4. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’57″914

5. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati Gresini in 1’58″073

6. Jack Miller (Aus) Yamaha Pramac in 1’58″105

3^ fila

7. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati VR46 in 1’58″126

8. Luca Marini (Ita) Honda in 1’58″135

9. Johann Zarco (Fra) Honda LCR in 1’58″140

4^ fila

10. Franco Morbidelli (Ita) Ducati VR46 in 1’58″225

11. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’58″343

12. Alex Rins (Esp) Yamaha in 1’58″457

