Quirinale, Fontana: presidente di destra? Tanti entrano papa e poi…

Roma, 28 lug. (askanews) – “Siccome ci sono elezioni di mezzo è molto complicato dire adesso cosa sarà quando si voterà per il presidente della Repubblica. Dopo le elezioni avremo un quadro un po’ più chiaro. Sapete che tanti cardinali che sono entrati in conclave come papa poi sono usciti ancora cardinali”. Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana durante la cerimonia del Ventaglio, rispondendo a chi gli chiedeva di commentare l’ipotesi di un presidente della Repubblica di destra.

“La persona che va a fare il presidente – ha sottolineato – non deve essere di destra o di sinistra, deve rappresentare tutti gli italiani. Può avere un’estrazione, ma… Credo che questo debba essere l’obiettivo di chi farà il presidente della Repubblica. In una società che si radicalizza verso gli estremi penso che figure istituzionali che rappresentino tutti siano ancora più importanti che nel passato”.