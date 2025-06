Ranking universitari, riconoscimento internazionale per UnitelmaSapienza

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma, presso la Sala Conferenze di UnitelmaSapienza, la conferenza stampa di presentazione del riconoscimento internazionale QS Stars Online Learning.

L’agenzia QS, editrice dei maggiori ranking universitari internazionali, ha effettuato una verifica delle metodologie didattiche, servizi agli studenti e dotazioni tecniche di UnitelmaSapienza, nell’ambito dello strumento di auditing specifico per le università telematiche – il QS Stars Online Learning.

Pur non offrendo un ranking dedicato specificatamente alle università telematiche, da diversi anni QS offre un servizio di analisi dell’operato delle università telematiche attraverso la valutazione di 24 diversi indicatori specifici per l’apprendimento telematico.

Attraverso questo studio, QS valuta la capacità di un’istituzione telematica di fornire un’esperienza di apprendimento a distanza solida e coinvolgente. A partire dall’offerta formativa, vengono valutate le infrastrutture, l’interazione docente-studente e gli strumenti a disposizione degli studenti in ingresso, degli iscritti e degli alumni.

Più in particolare, UnitelmaSapienza ha ottenuto il massimo del punteggio per il livello di ingaggio dei docenti con i propri studenti; per i servizi agli studenti e le tecnologie di utilizzo; per le interazioni degli studenti con l’ateneo; e per il training dei docenti nell’utilizzo degli strumenti per l’insegnamento in modalità telematica.

“Ricevere le 5 stelle QS nella categoria Learning Online è un riconoscimento straordinario che premia il nostro impegno costante nella qualità della didattica digitale – ha detto il Rettore di UnitelmaSapienza, Bruno Botta, durante la conferenza stampa -. Questo risultato testimonia l’efficacia del nostro modello e-learning, che unisce innovazione tecnologica e supporto personalizzato agli studenti, rendendo l’istruzione accessibile e inclusiva per tutti”.

Per Dario Consoli, QS Italy Country Manager, “il sistema di auditing ideato da QS per la valutazione della qualità delle università telematiche è strutturato in base agli standard di eccellenza mondiali in tema di formazione online. Sono stato felice di constatare che la prima università sottoposta alla valutazione, UniTelma Sapienza, sia riuscita ad ottenere il massimo punteggio ottenibile, insieme alle 5 stelle del certificato di revisione di QS”.

Dal sito ufficiale QS: “Le nostre intuizioni e competenze senza pari consentono ai nostri partner universitari di adottare un approccio basato sui dati, supportando il loro pensiero strategico con miliardi di punti dati generati attraverso la nostra rete globale di datori di lavoro, accademici e potenziali studenti”.

