Rebecca Reinermann è la nuova responsabile marketing di Opel

RU’SSELSHEIM (GERMANIA) (ITALPRESS) – Dall’1 gennaio 2023 Rebecca Reinermann sarà la nuova responsabile marketing di Opel/Vauxhall. Reinermann attualmente ha l’incarico di Area Operations Manager per Fiat & Abarth in Germania, Austria e Polonia. Prenderà il posto di Patrick Fourniol che diventerà responsabile Brand Marketing Communications per Stellantis in Europa.

“Sono entusiasta all’idea di collaborare con Rebecca, esperta di marketing e brand con una grande competenza nello sviluppo e nella realizzazione di strategie di brand e di prodotto nel settore automotive. Insieme continueremo a percorrere la nostra strada di successo per fornire una mobilità elettrificata e accessibile, continuando ad aumentare la redditività oltre a definire ulteriormente i marchi Opel e Vauxhall, rendendoli ancora più emozionanti”, ha dichiarato il CEO Opel Florian Huettl. “Ringraziamo Patrick Fourniol per tutto il suo lavoro, in particolare per l’ideazione e la realizzazione del nostro nuovo posizionamento e dei nuovi valori del marchio Detox, Tedesco Moderno e Greenovation e gli facciamo i migliori auguri per il suo nuovo incarico”, ha aggiunto Huettl.

Rebecca Reinermann occupa la posizione attuale dal maggio 2021 e può sfruttare l’esperienza di una carriera di oltre 15 anni nel settore automotive. Prima del suo incarico attuale ha lavorato per FCA, Hyundai e Toyota – nelle sedi regionali europee e nelle organizzazioni di vendita nazionali. Con incarichi nello sviluppo di brand e di prodotto, nelle comunicazioni e nell’esperienza clienti, ha rivestito prevalentemente ruoli nel marketing ma anche in ambito commerciale – dalla strategia alla realizzazione concreta. Rebecca Reinermann si è laureata in European Business Studies e International Marketing Strategy all’Università di Lincoln e ha una vasta esperienza internazionale.

Patrick Fourniol è responsabile Brand Marketing & Strategy per Opel/Vauxhall dall’aprile 2020, ed è entrato in Opel dal marchio britannico gemello Vauxhall. Fourniol vanta una grande esperienza nel settore automotive avendo ricoperto in precedenza ruoli dirigenziali presso Toyota, Renault e VW.

– foto ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).