Referendum, Lupi: nessuna resa conti, avanti con legge elettorale

Milano, 23 mar. (askanews) – Nella maggioranza “non ci sarà nessuna resa dei conti. Dovremo lavorare ancora di più per le grandi sfide che abbiamo davanti: da quelle economiche alle riforme, compresa, piaccia o non piaccia, la legge elettorale. Dobbiamo lavorare a un sistema che garantisca la governabilità, che è fondamentale, altrimenti si tornerà a governi tecnici che hanno già prodotto i risultati che abbiamo visto”. Lo ha detto il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, ospite dello speciale di Quarta Repubblica su Retequattro.