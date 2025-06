Renzi: accanto alla sinistra serve una tenda riformista

Milano, 13 giu. (askanews) – “Dobbiamo fare una opposizione non ideologica come quella della Cgil sul referendum ma una opposizione sui contenuti costruendo accanto al nucleo di sinistra sinistra una tenda riformista in grado di accogliere storie e persone diverse ma unite dal desiderio di vedere il centrosinistra in grado di vincere le Politiche e non solo di riempire le piazze. Per farlo occorre la cultura di governo blairiana e la pazienza di attuare il messaggio degasperiano del centro che guarda a sinistra”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua newsletter.