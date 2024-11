Rete ospedaliera siciliana, da assessorato ultimatum a vertici aziende

PALERMO (ITALPRESS) – L’assessorato regionale alla Salute spinge sull’acceleratore per la rimodulazione della rete ospedaliera siciliana e sollecita ciascuna Azienda sanitaria a presentare la propria proposta entro il 5 novembre prossimo.

L’ultimatum in una lettera che l’assessore, Giovanna Volo, e il dirigente generale dell’assessorato, Salvatore Iacolino, hanno inviato ai direttori delle Aziende sanitarie e degli Enti del Sistema sanitario regionale, oltre che per conoscenza al presidente della Regione, Renato Schifani, e alla VI commissione Socio Sanitaria dell’Ars. Nella missiva, si ricorda che “sono stati nominati i componenti del Tavolo tecnico per la predisposizione della proposta di rimodulazione della rete ospedaliera, al quale partecipano anche i rappresentanti delle strutture di diritto privato accreditate e contrattualizzate con il sistema sanitario regionale (Acop, Aiop, Aris)”.

Inoltre, “contestualmente, per accelerare i tempi per la definizione della rimodulazione della rete ospedaliera in atto vigente, si è proceduto a incontrare le singole aziende, al fine di consentire alle direzioni strategiche di presentare le proposte di massima sul nuovo assetto organizzativo di ciascuna Azienda. In sede di incontro – si legge nella lettera – è stato convenuto il termine del 31 ottobre per l’acquisizione di una ‘base tecnicà per singola Azienda, da sottoporre al Tavolo tecnico e agli uffici di questa amministrazione per l’elaborazione della proposta assessoriale di rimodulazione della rete ospedaliera regionale che, ovviamente, terrà conto della vigente normativa nazionale e regionale e degli indirizzi ministeriali. Tale proposta sarà oggetto del successivo confronto congiunto con le conferenze provinciali dei sindaci e con tutti gli stakeholder previsti dalla vigente normativa, secondo un cronoprogramma stabilito da questo assessorato; in esito a tali confronti questa amministrazione procederà a elaborare il testo definitivo da sottoporre alla VI commissione dell’Ars per il prescritto parere e, infine, ai ministeri affiancanti. Si rappresenta l’urgenza di acquisire la proposta di ciascuna Azienda, entro e non oltre il 5 novembre prossimo – conclude la lettera -. Sarà cusa di questo assessorato aggiornare costantemente il presidente della Regione e la VI commissione dell’Ars sullo sviluppo della procedura”.

(ITALPRESS).

-Foto: Italpress-