Rientro vincente per Alcaraz a Buenos Aires

BUENOS AIRES (ARGENTINA) (ITALPRESS) – Al rientro nel circuito dopo quasi tre mesi, Carlos Alcaraz si ripresenta con una vittoria. Il 19enne spagnolo, che non giocava dal Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso novembre, approda ai quarti dell’”Argentina Open”, seconda tappa del “Golden Swing” sulla terra rossa in Sudamerica, torneo Atp 250 da 626.595 dollari di montepremi in corso a Buenos Aires. Alcaraz, testa di serie numero 1 e bye al primo turno, si impone dopo due ore di gioco su Laslo Djere per 6-2 4-6 6-2. “E’ una bella sensazione tornare a vincere dopo così tanto tempo dedicato al recupero, finalmente ho ottenuto la mia prima vittoria in questo 2023”, commenta lo spagnolo dopo i guai fisici che lo hanno costretto a saltare le Atp Finals e poi gli Australian Open. Ai quarti anche Cameron Norrie, secondo favorito del tabellone, che ha sconfitto la wild-card argentina Facundo Diaz Acosta per 4-6 7-5 7-6(6).

ALTRI RISULTATI 2^ TURNO

Etcheverry (Arg) b. Carballes Baena (Esp) 4-6 6-1 6-2

Lajovic (Srb) b. Carabelli (Arg) 6-3 6-1

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).