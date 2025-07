Rinnovabili, Pecoraro: da Sicilia grande contributo innovazione

Roma, 10 lug. (askanews) – “Importante ricordare come la più grande isola del Mediterraneo, che è la Sicilia, può dare un grande contributo all’innovazione”. Lo afferma il presidente della Fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, in occasione dell’evento “Sicilia e Mediterraneo: rinnovabili, innovazione e green jobs per la blue economy” promosso da Fondazione UniVerde e Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli con main partner Renexia e con event partner Marnavi.”L’impatto delle attività antropiche e il cambiamento climatico stanno modificando la natura degli ecosistemi marini, comportando una grave perdita di biodiversità – ha spiegato Pecoraro Scanio nel corso del convegno -. È necessario agire: l’UE ci chiede l’impegno a proteggere entro il 2030 il 30% delle superfici marine e terrestri ma c’è ancora molto da fare. La diffusione attenta e sostenibile dell’eolico offshore offre l’opportunità di creare zone protette in prossimità degli impianti a mare per il ripopolamento e il recupero degli habitat, nel rispetto delle rotte dei migratori e dei mammiferi marini. Dall’altro, dobbiamo tenere conto di soluzioni meno impattanti della dissalazione con impianti fissi, che in base alla ricerca scientifica possono essere molto rilevanti. È anche una questione di buon senso evitare di disseminare le isole minori o interi arcipelaghi di dissalatori fissi, energivori e particolarmente dannosi per la salute umana e per gli ecosistemi costieri. L’ipotesi di adottare la nave dissalatore rappresenta la soluzione più sicura, dal punto di vista sanitario e ambientale, per la fornitura di acqua potabile di qualità. L’indipendenza energetica ed idrica così come le transizioni ecologica e digitale, si portano a compimento con le rinnovabili e con la capacità italiana di fare innovazione. Le best practice presentate oggi ne sono un chiaro esempio”.