Robert Fico da Meloni a Chigi: “Discusso di Ucraina, energia, armi”

Roma, 3 giu. (askanews) – L’Ucraina è stato uno dei temi principali affrontati durante l’incontro a Palazzo Chigi fra la premier Giorgia Meloni e il premier slovaccoRobert Fico. “Era molto interessata (Meloni, ndr) alla mia opinione, perché la Slovacchia è un Paese confinante con l’Ucraina – ha spiegato Fico al termine dell’incontro – “Abbiamo discusso del repowering. Cosa succederà in Europa se tutte le energie provenienti dalla Russia non entreranno nell’Unione Europea. In terzo luogo, ci siamo concentrati sulle questioni bilaterali. Ci sono due argomenti concreti su cui vogliamo cooperare: la questione dell’energia nucleare, stiamo per firmare un accordo speciale su come utilizzare gli impianti già usati e ci sono buone opportunità sulla produzione di armi”.