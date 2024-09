Roma-Venezia 2-1, all’Olimpico giallorossi in rimonta

Roma, 29 set. (askanews) – La squadra di Juric ottiene la seconda vittoria di fila in campionato battendo 2-1 all’Olimpico il Venezia. Gara difficile per i giallorossi che fanno la partita ma non pungono nel primo tempo. Sul finire di frazione gli ospiti passano con Phjanpalo. Nella ripresa la Roma attacca ma rischia.

Cristante da fuori trova la rete del pareggio. Juric inserisce il giovane Pisilli che segna il 2-1 su angolo di Paredes.