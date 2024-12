Rutte posta foto cena Nato-Ucraina, Meloni seduta accanto Zelensky

Milano, 19 dic. (askanews) – Il segretario generale della Nato Mark Rutte ha postato una foto di ieri sera, quando ha “incontrato i leader europei e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nella mia residenza ufficiale. Abbiamo discusso di come rafforzare urgentemente il supporto militare ed economico per l’Ucraina”. In particolare al vertice in serata hanno partecipato il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e altri rappresentati di Stati europei.

Meloni nella foto risulta seduta accanto a Zelensky alla sua destra.

Questa mattina Rutte ha poi sentito al telefono Alexander Stubb, presidente della Repubblica di Finlandia, paese entrato nella Nato dopo l’invasione russa dell’Ucraina e che con la Russia condivide un confine di oltre 1300 km. Rutte definisce la telefonata sempre sui social “una buona chiamata sul supporto NATO per l’Ucraina”.

“L’Ucraina ha bisogno di più addestramento e di più equipaggiamento militare, in particolare di difese aeree” ha aggiunto Rutte, dopo l’intensa giornata e serata di ieri che lo ha visto impegnato in diversi incontri.