Sainz “Il titolo Costruttori sarebbe il miglior addio”

YAS MARINA (ABU DHABI) (ITALPRESS) – “Vincere il titolo Costruttori sarebbe il miglior modo per dire addio alla Ferrari dopo quattro anni in cui ha fatto parte della mia vita”. Queste le parole di Carlos Sainz, numero 55 della Ferrari intervenuto nel corso della conferenza stampa piloti alla vigilia del weekend di Yas Marina per il Gran Premio di Abu Dhabi, per quella che sarà la sua ultima apparizione alla guida della Rossa di Maranello, prima di passare nel 2025 tra le fila della Williams. “Questo weekend sarà emozionante ed intenso, per quanto è alta la posta in palio ma anche perchè si tratterà dell’ultima volta che guiderò la Ferrari – ha esordito Sainz – E’ stato un periodo complicato per tutte le cose che sono successe dietro le quinte, ma sono fiero di come ho gestito tutto, arrivando in ottima forma qui e con la possibilità di lottare in pista. Con McLaren sarà una battaglia serrata, ma anche con Mercedes e Red Bull – prosegue lo spagnolo in merito al campionato costruttori e alle gerarchie su una pista dove la Ferrari non ha ancora mai vinto nella sua storia – Poi molto dipenderà dalle gomme utilizzate e dalle condizioni del circuito, soprattutto in termini di vento. E’ una Formula Uno così combattuta che non puoi decretare un favorito alla vigilia del weekend. Lasciare la Ferrari con la vittoria del titolo Costruttori sarebbe il modo perfetto per dire addio a ciò che è stata la mia vita per quattro anni – ha chiosato Sainz – Si tratta comunque di un’impresa difficile, trovandoci a 21 punti dal team più veloce in pista, una rimonta complicata visto che manca soltanto una gara”.

– foto Ipa Agency –

