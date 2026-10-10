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Salute, allarme Mattarella: disagio psicologico sempre più precoce

| 10 Ottobre 2026 13:22 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 10 ott. (askanews) – “Il disagio psicologico attraversa tutte le età della vita e si manifesta sempre più precocemente, soprattutto tra bambini e adolescenti. Ansia, depressione e solitudine raccontano un malessere che la recente pandemia ha reso più evidente, ma che affonda le proprie radici anche nella precarietà e nella fragilità delle relazioni”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata mondiale della salute mentale.

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